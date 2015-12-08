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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 15:05 BJT

基金产业：瀚亚投资委任区景麟为香港区行政总裁，开拓中港跨境业务

路透香港12月8日 - 英国保诚集团 的亚洲资产管理分支--瀚亚投资宣布委任区景麟为香港区行政总裁，主要负责开拓中港跨境业务。

加入瀚亚投资前，区景麟先后担任中银香港资产管理行政总裁及FRM Hong Kong行政总裁。他现时身兼香港证监会谘询委员会及香港金融发展局等多个业界组织委员会成员。

瀚亚投资行政总裁Guy Strapp表示，“未来，区博士将会在瀚亚成立中港跨境业务及继续拓展环球商业策略两方面扮演一个关键角色。”

瀚亚投资是亚洲最大的资产经理之一，业务覆盖10个亚洲市场，聘有约2,500名员工，截至9月底止管理约1,250亿美元资产。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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