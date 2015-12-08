基金产业：瀚亚投资委任区景麟为香港区行政总裁，开拓中港跨境业务

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月8日 - 英国保诚集团 的亚洲资产管理分支--瀚亚投资宣布委任区景麟为香港区行政总裁，主要负责开拓中港跨境业务。
加入瀚亚投资前，区景麟先后担任中银香港资产管理行政总裁及FRM Hong Kong行政总裁。他现时身兼香港证监会谘询委员会及香港金融发展局等多个业界组织委员会成员。
瀚亚投资行政总裁Guy Strapp表示，“未来，区博士将会在瀚亚成立中港跨境业务及继续拓展环球商业策略两方面扮演一个关键角色。”
瀚亚投资是亚洲最大的资产经理之一，业务覆盖10个亚洲市场，聘有约2,500名员工，截至9月底止管理约1,250亿美元资产。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。