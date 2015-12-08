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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 15:01 BJT

全球金市：金价难挽跌势，因美联储升息预期促使美元反弹

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价格 变动 涨跌%

现货金 1073 3.01 0.28

现货银 14.24 0.02 0.14

现货铂金 856.1 2.6 0.3

现货钯金 546.85 -2.37 -0.43

COMEX期金 1072.5 -2.7 -0.25

COMEX期银 14.265 -0.067 -0.47

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 杜明霞/张若琪)

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