《汇市简讯》欧元/美元小幅上涨，但潜伏的空头将抑制涨幅

0639GMT

* 欧元/美元在亚洲盘从1.0830小幅升至1.0862，但上行空间有限

* 但潜伏的空头仍在伺机逢高抛售

* 选择权(期权)到期再度抑制欧元/美元走势，尽管抑制作用不及之前

* 规模为5.39亿欧元/行权价为1.0765-90美元、5.44亿欧元/行权价为1.0800、6.82亿欧元/行权价为1.0850和4.48亿欧元/行权价为1.0900-10的选择权到期

* 此外还有36.39亿欧元/行权价为1.0925的选择权到期，将抑制欧元涨势

* 市场空仓规模仍很大，稍晚将发布部分欧元区经济数据，其中包括欧元区第三季GDP修正值 (完)

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