《汇市简讯》欧元/美元小幅上涨，但潜伏的空头将抑制涨幅

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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* 欧元/美元在亚洲盘从1.0830小幅升至1.0862，但上行空间有限
* 但潜伏的空头仍在伺机逢高抛售
* 选择权(期权)到期再度抑制欧元/美元走势，尽管抑制作用不及之前
* 规模为5.39亿欧元/行权价为1.0765-90美元、5.44亿欧元/行权价为1.0800、6.82亿欧元/行权价为1.0850和4.48亿欧元/行权价为1.0900-10的选择权到期
* 此外还有36.39亿欧元/行权价为1.0925的选择权到期，将抑制欧元涨势
* 市场空仓规模仍很大，稍晚将发布部分欧元区经济数据，其中包括欧元区第三季GDP修正值 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 李春喜)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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