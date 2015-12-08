国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
欧洲央行(ECB)周一正式迈出第一步，准备打击市场对欧元兑多种货币参考汇率的操控行为。该行表示，明年7月起将把参考汇率公布的时间再延迟90分钟。
美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，一旦美联储决定升息之后，注意力将会转移至通胀的实际表现，以研判美联储对经济的看法是否正确；美联储或许最快将于下周升息。
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点
亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点
一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点
担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点
短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点
附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点
欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点
存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点
非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点
* 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 白云 张若琪)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。