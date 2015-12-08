中港个股：工行发放中巴经济走廊建设首笔项目贷款2,500万美元

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月8日 - 以资产计中国最大银行--工商银行 周二表示，该行已向巴基斯坦大沃（DAWOOD）风电项目发放首笔2,500万美元贷款。这是国内商业银行对中巴经济走廊建设项目发放的首笔贷款。
工行新闻稿介绍，大沃风电站位于中巴经济走廊沿线，由中国水电顾问集团国际工程有限公司投资建设，是“一带一路”上中国与巴基斯坦双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。
“2015年以来工行已审批通过多个大型能源电力项目，这些项目有效拉动了我国电力优势产能输出以及国际投融资合作。”工行相关负责人表示。
工行并称，该行充分发挥中资银行中唯一在巴基斯坦拥有分支机构的优势和综合金融服务优势，通过境内外机构的联动完成了该项目融资结构设计。
今年4月，工行董事长姜建清与该项目业主签署了大沃风电站的能源电力项目融资启动协议，为该项目的设计、设备采购和现场施工建设提供全面融资支持。（完） (发稿 李贺；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。