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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本第三季GDP大幅上修，避开衰退

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* 美元/日圆跌0.21%，欧元/美元涨0.17%，澳元/美元跌0.39%，澳元/新西兰元跌0.41%

* 美元/离岸人民币涨0.26%，美元/人民币涨0.16%，美元/马币涨1.07%，美国公债收益率报2.2112%

* 日经指数收盘跌1.04%，沪综指收跌1.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.41%，美国原油涨0.11%，现货金涨0.22%

* 日本第三季GDP大幅上修，避开衰退

* 中国11月出口降幅大于预期，但进口降幅小于预期 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张若琪)

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