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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 15:33 BJT

印度评等：财政状况成为主权评级的关键约束因素--惠誉分析师

路透孟买12月8日 - 信用评级机构--惠誉国际信用评等公司的董事Thomas Rookmaaker周二称，印度面临的财政挑战是该国主权评级的关键约束，惠誉将密切关注印度政府下一财年预算中的整固计划。

Rookmaaker并称，惠誉希望在印度明年2月份的下一财年预算中，看到更少的补贴开支以及更多的改革措施，以提振收入增长并减少政府的市场借贷规模。

这位惠誉分析师还表示，提振财政状况要比经济成长更重要。

惠誉周一维持对印度的“BBB-”评级，展望为“稳定”。(完) (编译 刘秀红；审校 李春喜)
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