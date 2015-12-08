路透基点：星科金朋将重组贷款规模由5亿美元缩减至4亿--TRLPC

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港12月8日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，半导体封装测试供应商星科金朋已将5亿美元五年期贷款规模缩减至4亿美元。
消息人士称，将贷款规模削减1亿美元是因为，星科金朋已在11月21日通过发行高收益债筹资4.25亿美元。该债券按平价发行，收益率为8.5%。
牵头行兼簿记行(MLAB)巴克莱，星展银行及荷兰安智银行已不等额承销这笔贷款。有关可能不久将启动一般银团阶段的磋商正在进行当中。高级银团阶段的综合收益在405-420个基点之间，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码370个基点，平均期限约为3.75年。
这笔融资所得，加上8月时完成的一笔2亿美元永久债券发售，以及上述4.25亿美元三年内不可赎回的五年期债券筹资，将做为一笔8.90亿美元六个月期过桥贷款的再融资。
该笔过桥贷款由星展银行单独提供，用于星科金朋6月时被中国同业江苏长电科技收购后所进行的一项债务重组。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率