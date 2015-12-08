版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 15:44 BJT

路透基点：星科金朋将重组贷款规模由5亿美元缩减至4亿--TRLPC

路透香港12月8日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，半导体封装测试供应商星科金朋已将5亿美元五年期贷款规模缩减至4亿美元。

消息人士称，将贷款规模削减1亿美元是因为，星科金朋已在11月21日通过发行高收益债筹资4.25亿美元。该债券按平价发行，收益率为8.5%。

牵头行兼簿记行(MLAB)巴克莱，星展银行及荷兰安智银行已不等额承销这笔贷款。有关可能不久将启动一般银团阶段的磋商正在进行当中。高级银团阶段的综合收益在405-420个基点之间，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码370个基点，平均期限约为3.75年。

这笔融资所得，加上8月时完成的一笔2亿美元永久债券发售，以及上述4.25亿美元三年内不可赎回的五年期债券筹资，将做为一笔8.90亿美元六个月期过桥贷款的再融资。

该笔过桥贷款由星展银行单独提供，用于星科金朋6月时被中国同业江苏长电科技收购后所进行的一项债务重组。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐