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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,899亿韩元，为连续第五日卖超

路透首尔12月8日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,899亿韩元，为连续第五日卖超，期间共计卖超1.259万亿韩元(10.7亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月 8日 -189.9 25.6 57.5

^12月 7日 -147.4 -48.1 70.3

12月 4日 -364.8 65.2 154.2

12月 3日 -254.8 -80.5 211.1

12月 2日 -302.9 7.4 122.1

12月 1日 113.4 47.0 -212.8

11月30日 -538.3 54.1 366.0

11月27日 -29.4 21.3 -136.4

11月26日 66.1 159.9 -290.3

11月25日 -199.4 75.6 15.3

11月24日 -181.8 229.5 -125.0

11月23日 -104.0 168.1 -198.0

11月20日 -174.8 144.5 -117.5

11月19日 289.9 338.4 -767.8

11月18日 -142.9 24.0 40.0

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本月以来 -1,146.4 16.6 402.5

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今年以来 -1,479.7 -3,291.1 1,375.7

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注：^ 12月7日为修正后数据。(完)

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