更新版 1-中国汇市：人民币收跌近百点至逾四年新低，贸易数据不佳加重看空气氛

* 人民币收跌近百点至四年四个月新低

* 中间价跌破6.40创8.11汇改来次低

* 离岸剧烈震荡，两地价差扩至约700点子

* 贸易数据不佳加重看空气氛 (新增评论并更新收盘报价)

路透上海12月8日 - 人民币兑美元即期 周二收跌近百点子至四年四个月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。交易员称，中间价持续大跌且11月进出口数据不佳，加重看空人民币气氛，市场成交继续放大；虽客盘购汇忌惮央行干预，但结汇亦非良机，料短期汇价续偏弱。

他们并指出，离岸CNH 日内剧烈波动，盘中触及6.4950的三个月新低，与在岸价差扩至700点子左右，创三个月来最大水平，套利盘汹涌或加剧在岸贬值压力；在岸市场信心逐渐涣散，后市关注前期汇改后低点6.45整数关能否提供有效支撑。

“你看有人去结汇的吗？6.4一破，大家预期都变了，那些期待一波（美元）调整的人都死掉了，现在也单方向地买买买（美元），反正你敢砸我就敢买，市场已经被玩坏了。”一中资行交易员称。

另一交易员指出，只有早盘很短时间内有机会拿不错的价格购汇，后续有效波动非常窄；尽管购汇面临央行干预风险，但各方仍踊跃，笃定央行会放手，加上套利的购汇需求，短期央行要么让汇率贬值，要么承担维稳巨大代价。

午后14:30左右，CNH 快速上涨100多个点子，“可能是央行通过海外行干预的，可能释放信号告诉市场不要这么快靠近6.5000。”一位中资银行海外分行交易员称，央行料会在关键点位干预汇率以减缓贬值速度，但干预只能改变速度未必能扭转趋势。

中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。

全球汇市方面，加元和挪威克朗等主要石油出口国的货币周二下跌，因原油价格在接近七年低位处徘徊，有可能给全球经济成长和通胀前景造成冲击。澳元等成长关联型货币也维持防守状态，因中国的11月贸易数据未能缓解围绕中国经济放缓的担忧情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4172 6.4082 -0.14% 中间价 6.4078 6.3985 -0.15% 成交额 248.77亿美元 218亿美元 日内波动幅度(pips) 106 日高6.4083 日低6.4189 今年以来升贬幅度 -3.32% 2005年汇改以来升贬幅度 28.97% 1年期美元/人民币掉期 +1,165

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.487 6.4709 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.689 6.6665 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4182。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。