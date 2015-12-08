金属期市：伦铜持稳，受中国11月铜进口劲增消息支撑

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“毫无疑问大宗商品价格疲弱带来一些买入机会。这应会对大宗商品市场带来温和支撑。”澳新银行(ANZ)在报告中称。
“不过，我们认为中国消费者并不会开始大举买进补充库存，因前景依旧疲弱。”
0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，报每吨4,550美元。上日跌1.2%。当前铜价守在上月所及近4,500美元的六年低位之上，但随着交易商逢高抛售，铜价上行动能减弱。
沪铜 跌0.9%，报每吨34,710元人民币。
中国海关周二称，11月未锻轧铜及铜材进口460,000吨，较上月的420,000吨上升9.5%。海关并称,中国11月未锻轧铝及铝材出口450,000吨，高于上月的330,000吨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张荻/张若琪)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。