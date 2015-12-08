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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 16:00 BJT

金属期市：伦铜持稳，受中国11月铜进口劲增消息支撑

“毫无疑问大宗商品价格疲弱带来一些买入机会。这应会对大宗商品市场带来温和支撑。”澳新银行(ANZ)在报告中称。

“不过，我们认为中国消费者并不会开始大举买进补充库存，因前景依旧疲弱。”

0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，报每吨4,550美元。上日跌1.2%。当前铜价守在上月所及近4,500美元的六年低位之上，但随着交易商逢高抛售，铜价上行动能减弱。

沪铜 跌0.9%，报每吨34,710元人民币。

中国海关周二称，11月未锻轧铜及铜材进口460,000吨，较上月的420,000吨上升9.5%。海关并称,中国11月未锻轧铝及铝材出口450,000吨，高于上月的330,000吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张荻/张若琪)

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