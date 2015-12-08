台湾债市：10年公债殖利率开低收高，标债结果不如预期令多头受挫

* 午后10公债标售不如预期，殖利率反弹 * 后续还有央行会议变数，短线料盘整 * 明日104/12R殖利率暂看在1.13-1.18% 路透台北12月8日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周二 开低收高。交易员指出，盘初虽有美债走强以及出口数据不佳利多，但午后标债结果不如预 期的利空来袭，使得殖利率几乎以日高作收。 针对104/12R的标售结果，他们表示，得标利率走高可能与10年公债主要买盘对利率有 所坚持，以及近期货币市场资金未如预期宽松有关。市场多头气氛可能受到打压，但因基本 面与筹码面仍有利债市，短线可能以区间整理为主。 〞配置会考虑绝对报酬率，虽很难讲现在的位置是高或低，但(殖利率)走一波下来要 先观望。〞一位大型金融机构交易主管说。 一银行交易员认为，本次标售的投标倍数偏低，这或许与跨年资金没那么宽松，且大型 金融机构不愿追低殖利率有关。标债结束后还有美国、台湾央行会议的变数待厘清，预料债 市盘整时间会拉长。 另一大型银行交易主管指出，在104/12R标完后，10年券要等到明年3月才有新筹码供给 ，且近期国际债市走出利差收窄的行情，长券端殖利率缓下，10年券纵然弹升，空间也很有 限。 台湾财政部昨日公布，11月出口金额较上年同期减16.9%，为连续第10个月衰退，逊于 市场预估的减10.2%。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.158%，稍高于 市场预估的1.138-1.156%区间，发行金额为300亿台币。本次标售结果较第一次104/12R期得 标利率1.168%低1个基点。此次投标总额490亿台币，投标倍数为1.63倍。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增 额券发行前交易主交投则料在1.13-1.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -- 0.7280% 0.7170-0.7280% 11.00 10 104/12R +1.35 1.1575% 1.1330-1.1595% 117.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1580 5 104/13 0.7280 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)