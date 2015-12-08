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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 16:03 BJT

台湾债市：10年公债殖利率开低收高，标债结果不如预期令多头受挫

* 午后10公债标售不如预期，殖利率反弹
    * 后续还有央行会议变数，短线料盘整
    * 明日104/12R殖利率暂看在1.13-1.18%

    路透台北12月8日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周二
开低收高。交易员指出，盘初虽有美债走强以及出口数据不佳利多，但午后标债结果不如预
期的利空来袭，使得殖利率几乎以日高作收。
      
    针对104/12R的标售结果，他们表示，得标利率走高可能与10年公债主要买盘对利率有
所坚持，以及近期货币市场资金未如预期宽松有关。市场多头气氛可能受到打压，但因基本
面与筹码面仍有利债市，短线可能以区间整理为主。
    
     〞配置会考虑绝对报酬率，虽很难讲现在的位置是高或低，但(殖利率)走一波下来要
先观望。〞一位大型金融机构交易主管说。
    
    一银行交易员认为，本次标售的投标倍数偏低，这或许与跨年资金没那么宽松，且大型
金融机构不愿追低殖利率有关。标债结束后还有美国、台湾央行会议的变数待厘清，预料债
市盘整时间会拉长。
    
    另一大型银行交易主管指出，在104/12R标完后，10年券要等到明年3月才有新筹码供给
，且近期国际债市走出利差收窄的行情，长券端殖利率缓下，10年券纵然弹升，空间也很有
限。
    
    台湾财政部昨日公布，11月出口金额较上年同期减16.9%，为连续第10个月衰退，逊于
市场预估的减10.2%。 
 
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债104/12R得标利率为1.158%，稍高于
市场预估的1.138-1.156%区间，发行金额为300亿台币。本次标售结果较第一次104/12R期得
标利率1.168%低1个基点。此次投标总额490亿台币，投标倍数为1.63倍。    
 

    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.70-0.75%；10年公债104/12二度增
额券发行前交易主交投则料在1.13-1.18%。
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                      --      0.7280%   0.7170-0.7280%      11.00
  10    104/12R                   +1.35      1.1575%   1.1330-1.1595%     117.50
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1580
          5      104/13                        0.7280
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 董永年; 审校 黄凯)

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