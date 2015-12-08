重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率均值2.98%，火热市况下料低于二级

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 招标品种: 财政部10年期续发国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(9日)10:35-11:35
* 受访人数: 11位(银行、券商)
* 预测区间: 2.95%-3.02%
* 预测均值: 2.98%(按各家机构预测值平均)
路透上海12月8日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，当前债市一二级均维持火热市况，而在11月外汇占款大减的背景下，宽松政策预期再度升温，预计明日新债需求仍不错，定位低于二级可能性较大，中标收益率预测均值在2.98%。
“（市场）还是挺火的，加权（中标收益率）可能2.99%，”上海一银行交易员称。
银行间债市周二早盘现券收益率下行，10年期国债成交收益率曾短暂跌破3%，为今年10月末以来首现。
不过北京一银行交易员认为，3%作为10年国债收益率一个较为关键的心理关口，有效突破并不容易，本期新债中标结果即便低于3%，也不会偏离太多。
另一北京的银行交易员则谈到，本期债的定位对10年国债的后市走向将成为重要指引，“好关键的一期啊。”
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.0280%。本次续发国债的标的券150023券最新成交收益率 在3.0050%。
明日招标新债为今年第23期 10年品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标时间为12月9日上午10:35-11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。
招标当日原同期国债停止交易一天，招标结束至12月14日进行分销；12月16日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前同期国债相同，从2015年10月15日开始计息，票面利率2.99%，按半年付息。(完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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