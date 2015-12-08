重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率均值2.98%，火热市况下料低于二级

* 招标品种: 财政部10年期续发国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(9日)10:35-11:35

* 受访人数: 11位(银行、券商)

* 预测区间: 2.95%-3.02%

* 预测均值: 2.98%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月8日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，当前债市一二级均维持火热市况，而在11月外汇占款大减的背景下，宽松政策预期再度升温，预计明日新债需求仍不错，定位低于二级可能性较大，中标收益率预测均值在2.98%。

“（市场）还是挺火的，加权（中标收益率）可能2.99%，”上海一银行交易员称。

银行间债市周二早盘现券收益率下行，10年期国债成交收益率曾短暂跌破3%，为今年10月末以来首现。

不过北京一银行交易员认为，3%作为10年国债收益率一个较为关键的心理关口，有效突破并不容易，本期新债中标结果即便低于3%，也不会偏离太多。

另一北京的银行交易员则谈到，本期债的定位对10年国债的后市走向将成为重要指引，“好关键的一期啊。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.0280%。本次续发国债的标的券150023券最新成交收益率 在3.0050%。

明日招标新债为今年第23期 10年品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标时间为12月9日上午10:35-11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。

招标当日原同期国债停止交易一天，招标结束至12月14日进行分销；12月16日起与之前发行的同期国债合并上市交易。