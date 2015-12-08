台湾汇市：台币放量贬破33元创两个月新低，美国升息在即拖累亚币走疲

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 台币贬破33元创两个月新低 * 美国升息在即拖累亚币走疲 * 出口商抛汇卖压出笼收敛跌幅 * 明日台币主交易区间料在32.780-32.880 路透台北12月8日 - 台币兑美元 周二放量收跌逾1角，并贬破33元关卡创两个 月新低。汇银人士称，美国下周启动升息的预期升高，带动国际美元反弹，致台币随亚币续 探波段新低，但出口商抛汇卖压随即出笼收敛跌幅，依旧难挡外资及银行间美元买盘力道， 短线料台币缓步趋贬。 他们指出，本周以来离岸人民币及韩元表现疲弱不振，拖累台币实质汇价跌破32.800， 加以有外资在11点进行订价(Fixing)交易引领台币实质汇价更趋走贬靠向32.820，不过短线 暂且消化出口商抛汇卖需，实质汇价料暂在32.800附近趋弱盘整。 台币兑美元今日收在33.037，此前收盘低点为10月2日的33.156；韩元 则收 贬0.9%至1,178.6，连跌两天至逾两个月低位，因外资持续卖超韩股，上日收报1,168.2。 〞出口商卖压还没那么快结束。〞一位大型官股银行交易员说。 另位外银交易员表示，尽管年底前寿险业在海外NDF的美元买盘偏强，可能带动台币现 货走弱，但目前尚待去化出口商抛汇卖需将令台币贬势趋缓，暂先看32.850能否有效突破。 资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投热络，主要消化外资、银行间美元买需及出 口商抛汇卖压等两股力道，压抑台币实质汇价暂徘徊在32.800附近。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度 较上日尾盘扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.910/32.930，上日收 在32.900。 台湾股市周二收跌1.3%报8,343.86点，创逾一周新低。 证交所今日资料显 示，外资及陆资在台股再转为卖超114.34亿台币；上交易日为买超61.57亿台币。[nL3T13W2 JY] 今日台币主要交易区间在32.780-32.818，上日在32.698-32.746；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.780-32.880。 马币(林吉特)周二领跌新兴亚币，受全球油价下滑打压，而且中国贸易数据疲弱显示经 济继续放缓。人民币兑美元即期 创8月26日来低位；离岸人民币 跌至两 个月低点，与在岸价差扩大。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.037 32.936 32.780-33.037 32.800 10.90 6.49 司 元太外汇经纪公 33.032 32.938 32.780-33.032 32.800 5.22 3.32 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.065 -0.005/0.010 美元/台币六个月期 0.015/0.040 -0.050/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。