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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 17:33 BJT

台湾汇市：台币放量贬破33元创两个月新低，美国升息在即拖累亚币走疲

* 台币贬破33元创两个月新低
    * 美国升息在即拖累亚币走疲
    * 出口商抛汇卖压出笼收敛跌幅
    * 明日台币主交易区间料在32.780-32.880

    路透台北12月8日 - 台币兑美元 周二放量收跌逾1角，并贬破33元关卡创两个
月新低。汇银人士称，美国下周启动升息的预期升高，带动国际美元反弹，致台币随亚币续
探波段新低，但出口商抛汇卖压随即出笼收敛跌幅，依旧难挡外资及银行间美元买盘力道，
短线料台币缓步趋贬。
    
    他们指出，本周以来离岸人民币及韩元表现疲弱不振，拖累台币实质汇价跌破32.800，
加以有外资在11点进行订价(Fixing)交易引领台币实质汇价更趋走贬靠向32.820，不过短线
暂且消化出口商抛汇卖需，实质汇价料暂在32.800附近趋弱盘整。
    
    台币兑美元今日收在33.037，此前收盘低点为10月2日的33.156；韩元 则收
贬0.9%至1,178.6，连跌两天至逾两个月低位，因外资持续卖超韩股，上日收报1,168.2。

    〞出口商卖压还没那么快结束。〞一位大型官股银行交易员说。
    
    另位外银交易员表示，尽管年底前寿险业在海外NDF的美元买盘偏强，可能带动台币现
货走弱，但目前尚待去化出口商抛汇卖需将令台币贬势趋缓，暂先看32.850能否有效突破。
    
    资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投热络，主要消化外资、银行间美元买需及出
口商抛汇卖压等两股力道，压抑台币实质汇价暂徘徊在32.800附近。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度
较上日尾盘扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.910/32.930，上日收
在32.900。 
    
    台湾股市周二收跌1.3%报8,343.86点，创逾一周新低。 证交所今日资料显
示，外资及陆资在台股再转为卖超114.34亿台币；上交易日为买超61.57亿台币。[nL3T13W2
JY]
    
    今日台币主要交易区间在32.780-32.818，上日在32.698-32.746；交易员预估，明日台
币主要交易区间料在32.780-32.880。
    
    马币(林吉特)周二领跌新兴亚币，受全球油价下滑打压，而且中国贸易数据疲弱显示经
济继续放缓。人民币兑美元即期 创8月26日来低位；离岸人民币 跌至两
个月低点，与在岸价差扩大。 
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.037     32.936   32.780-33.037  32.800   10.90   6.49
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.032     32.938   32.780-33.032  32.800    5.22   3.32
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.045/0.065           -0.005/0.010
 美元/台币六个月期            0.015/0.040          -0.050/-0.025
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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