台湾汇市：台币放量贬破33元创两个月新低，美国升息在即拖累亚币走疲

* 台币贬破33元创两个月新低 * 美国升息在即拖累亚币走疲 * 出口商抛汇卖压出笼收敛跌幅 * 明日台币主交易区间料在32.780-32.880 路透台北12月8日 - 台币兑美元 周二放量收跌逾1角，并贬破33元关卡创两个 月新低。汇银人士称，美国下周启动升息的预期升高，带动国际美元反弹，致台币随亚币续 探波段新低，但出口商抛汇卖压随即出笼收敛跌幅，依旧难挡外资及银行间美元买盘力道， 短线料台币缓步趋贬。 他们指出，本周以来离岸人民币及韩元表现疲弱不振，拖累台币实质汇价跌破32.800， 加以有外资在11点进行订价(Fixing)交易引领台币实质汇价更趋走贬靠向32.820，不过短线 暂且消化出口商抛汇卖需，实质汇价料暂在32.800附近趋弱盘整。 台币兑美元今日收在33.037，此前收盘低点为10月2日的33.156；韩元 则收 贬0.9%至1,178.6，连跌两天至逾两个月低位，因外资持续卖超韩股，上日收报1,168.2。 〞出口商卖压还没那么快结束。〞一位大型官股银行交易员说。 另位外银交易员表示，尽管年底前寿险业在海外NDF的美元买盘偏强，可能带动台币现 货走弱，但目前尚待去化出口商抛汇卖需将令台币贬势趋缓，暂先看32.850能否有效突破。 资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投热络，主要消化外资、银行间美元买需及出 口商抛汇卖压等两股力道，压抑台币实质汇价暂徘徊在32.800附近。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度 较上日尾盘扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.910/32.930，上日收 在32.900。 台湾股市周二收跌1.3%报8,343.86点，创逾一周新低。 证交所今日资料显 示，外资及陆资在台股再转为卖超114.34亿台币；上交易日为买超61.57亿台币。[nL3T13W2 JY] 今日台币主要交易区间在32.780-32.818，上日在32.698-32.746；交易员预估，明日台 币主要交易区间料在32.780-32.880。 马币(林吉特)周二领跌新兴亚币，受全球油价下滑打压，而且中国贸易数据疲弱显示经 济继续放缓。人民币兑美元即期 创8月26日来低位；离岸人民币 跌至两 个月低点，与在岸价差扩大。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.037 32.936 32.780-33.037 32.800 10.90 6.49 司 元太外汇经纪公 33.032 32.938 32.780-33.032 32.800 5.22 3.32 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.065 -0.005/0.010 美元/台币六个月期 0.015/0.040 -0.050/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)