CNH动态：人民币即期临整数关头波动加剧，两地价差扩至近700个点子

路透香港12月8日 - 离岸人民币兑美元 周二盘中弱势依旧，且波动剧烈，尤其是逊于预期的中国进出口数据发布后，离岸人民币加速下跌，一度较昨日收盘跌逾230点至三个月的低点6.4950。午盘则又疑似干预急升逾140点，后快速回落。

在岸人民币兑美元(CNY)和离岸人民币兑美元(CNH)汇率差价扩大至近700个点子。

交易人士认为，离岸即期日前贬值预期强烈，但午盘临近6.5000整数关口疑似央行干预急升上百点，但后快速回落，这似乎显示出有管理的贬值，不希望CNH贬的太快。临近美联储近10年来的首次加息，中国央行如何应对拭目以待。

“下午2：30时，CNH涨了一百多个点子，可能是央行通过海外行干预的，可能释放信号告诉市场不要这么快靠近6.5000。”一位中资银行海外分行交易员称，央行料会在关键点位干预汇率以减缓贬值速度，但干预只能改变速度未必能扭转趋势。

另一位外资行交易员则表示，“很难判断下午那一波是干预，记得11月初有几次也是这样，市场有点惊弓之鸟，毕竟两地价差拉的太宽了。”

中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。这加剧了市场对中国经济放缓的担忧。

瑞银财富管理首席中国经济学家胡一帆表示，美联储加息在即，中国资本外流较快，人民币仍有下行压力，预计2016年人民币兑美元贬值3%至5%，在6.6至6.8之间，但中期依然稳健。

本地时间16:11，离岸人民币即期报6.6440，跌0.19%，盘中低点6.4950创自9月10日以来盘中低点，午盘后跌幅有所减缓。人民币兑美元即期 周二早盘续大跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.6890/6940，大跌0.34%，盘中低点6.7050是自8月26日以来的市场低点。离岸人民币一年的隐含波动率 维持在6.675/6.975，低于11月30日人民币纳入SDR的水平。