CNH动态：人民币即期临整数关头波动加剧，两地价差扩至近700个点子

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港12月8日 - 离岸人民币兑美元 周二盘中弱势依旧，且波动剧烈，尤其是逊于预期的中国进出口数据发布后，离岸人民币加速下跌，一度较昨日收盘跌逾230点至三个月的低点6.4950。午盘则又疑似干预急升逾140点，后快速回落。
在岸人民币兑美元(CNY)和离岸人民币兑美元(CNH)汇率差价扩大至近700个点子。
交易人士认为，离岸即期日前贬值预期强烈，但午盘临近6.5000整数关口疑似央行干预急升上百点，但后快速回落，这似乎显示出有管理的贬值，不希望CNH贬的太快。临近美联储近10年来的首次加息，中国央行如何应对拭目以待。
“下午2：30时，CNH涨了一百多个点子，可能是央行通过海外行干预的，可能释放信号告诉市场不要这么快靠近6.5000。”一位中资银行海外分行交易员称，央行料会在关键点位干预汇率以减缓贬值速度，但干预只能改变速度未必能扭转趋势。
另一位外资行交易员则表示，“很难判断下午那一波是干预，记得11月初有几次也是这样，市场有点惊弓之鸟，毕竟两地价差拉的太宽了。”
中国海关最新公布数据显示，11月中国进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。这加剧了市场对中国经济放缓的担忧。
瑞银财富管理首席中国经济学家胡一帆表示，美联储加息在即，中国资本外流较快，人民币仍有下行压力，预计2016年人民币兑美元贬值3%至5%，在6.6至6.8之间，但中期依然稳健。
本地时间16:11，离岸人民币即期报6.6440，跌0.19%，盘中低点6.4950创自9月10日以来盘中低点，午盘后跌幅有所减缓。人民币兑美元即期 周二早盘续大跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.6890/6940，大跌0.34%，盘中低点6.7050是自8月26日以来的市场低点。离岸人民币一年的隐含波动率 维持在6.675/6.975，低于11月30日人民币纳入SDR的水平。
美元兑大宗商品货币周二持坚，兑加元徘徊于近11年高点附近。由于国际油价下跌，加元本周再度承压。 (完) (记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率