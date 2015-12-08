《汇市简讯》美联储与英国央行货币政策前景拖累英镑/美元

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
0810GMT
* 美联储与英国央行货币政策前景拖累英镑兑美元走势
* 美联储料在下周升息25个基点，市场预计2016年还会再升息两次，每次升息25个基点
* 相比之下，英国央行最早可能也要到2016年第二季才会升息
* 1.5037美元为英镑/美元在亚洲盘创出的低点，1.5114为周一欧洲盘初高点
* 英国11月房价较前月下降0.2%，10月为上涨1.0%--Halifax
* 英国10月工业生产和制造业产出数据将在0930GMT公布 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%