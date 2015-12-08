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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 16:24 BJT

《汇市简讯》美联储与英国央行货币政策前景拖累英镑/美元

0810GMT

* 美联储与英国央行货币政策前景拖累英镑兑美元走势

* 美联储料在下周升息25个基点，市场预计2016年还会再升息两次，每次升息25个基点

* 相比之下，英国央行最早可能也要到2016年第二季才会升息

* 1.5037美元为英镑/美元在亚洲盘创出的低点，1.5114为周一欧洲盘初高点

* 英国11月房价较前月下降0.2%，10月为上涨1.0%--Halifax

* 英国10月工业生产和制造业产出数据将在0930GMT公布 (完)

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