中国个股：永安期货拟增资17.5亿元，浙江东方斥资逾1亿元参与

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月8日 - 刚在中国全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的永安期货启动新一轮增资。据其股东浙江东方 周二盘后公告，永安期货此次合计增发4.5亿股份，融资17.5亿元人民币；浙江东方认购其中的2,621.03万股，出资额为1亿195.81万元。
公告称，永安期货此次定向增资，将新增机构投资者，并向除现大股东财通证券股份有限公司外的其他股东发行股票，增发价格为每股3.89元。增资完成后，浙江东方在永安期货的持股由之前的16.3%降至12.7%。
据永安期货稍早公告，浙江省产业基金将投入13.615亿元认购其3.5亿股，包括浙江东方在内的九家股东认购1亿股。新老股东应在周四前缴纳认购款项。
永安期货目前注册资本为8.6亿元，去年实现营收25.01亿元，净利润3.13亿元。在国内期货市场上，永安期货在农产品和能源化工的期货品种经纪业务上具有优势地位。
浙江东方自10月中起持续停牌，因其控股股东正筹划与其相关的资产重组，停牌前该股收报19.86元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。