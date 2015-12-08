中国个股：永安期货拟增资17.5亿元，浙江东方斥资逾1亿元参与

路透上海12月8日 - 刚在中国全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的永安期货启动新一轮增资。据其股东浙江东方 周二盘后公告，永安期货此次合计增发4.5亿股份，融资17.5亿元人民币；浙江东方认购其中的2,621.03万股，出资额为1亿195.81万元。

公告称，永安期货此次定向增资，将新增机构投资者，并向除现大股东财通证券股份有限公司外的其他股东发行股票，增发价格为每股3.89元。增资完成后，浙江东方在永安期货的持股由之前的16.3%降至12.7%。

据永安期货稍早公告，浙江省产业基金将投入13.615亿元认购其3.5亿股，包括浙江东方在内的九家股东认购1亿股。新老股东应在周四前缴纳认购款项。

永安期货目前注册资本为8.6亿元，去年实现营收25.01亿元，净利润3.13亿元。在国内期货市场上，永安期货在农产品和能源化工的期货品种经纪业务上具有优势地位。