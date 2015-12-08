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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 16:59 BJT

《全球汇市》石油相关货币受挫，加元跌至11年最低

“假如你要押注油价疲软，你应该会想卖出加元和挪威克朗，”CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说，“在油价下跌，一些人甚至称油价将跌至每桶30美元的情况下，这些国家的收入将受到打击，因此这些国家的货币仍将承压。”

原油期货周二仍接近近七年低点，布兰特原油在每桶41美元左右。美元原油 报每桶37.82美元。油价周一曾大跌6%，并触及2009年2月以来的最低水平。

“油价下滑...不会很快结束。预计油价、公债收益率和商品货币将进一步承压，”澳洲联邦银行(CBA)首席外汇与利率策略师Richard Grace指出。

“在周五的零售销售之前没有重要的美国数据出炉，因此大宗商品价格走势将引领本周的交易。”

澳元兑美元 跌0.6%至0.7220，因本周油价暴跌令大宗商品货币普遍承压。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0869 1.0835 0.31 -10.15 1.2097

美元/日圆 123.03 123.37 -0.28 2.99 119.68

欧元/日圆 133.70 133.66 0.03 -7.93 144.77

美元/瑞郎 0.9976 0.9997 -0.21 0.35 0.9941

英镑/美元 1.5025 1.5052 -0.18 -3.52 1.5573

美元/加元 1.3536 1.3493 0.32 16.51 1.1618

澳元/美元 0.7210 0.7265 -0.76 -11.73 0.8168

新西兰元/美元 0.6638 0.6638 0.00 -14.86 0.7797

欧元/瑞郎 1.0844 1.0836 0.07 -9.82 1.2026

欧元/英镑 0.7233 0.7201 0.44 -6.73 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2634 9.2577 0.06 -1.55 9.4688

美元/挪威克朗 8.6695 8.6559 0.16 16.04 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张若琪/汪红英；审校 白云/蔡美珍/高琦)
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