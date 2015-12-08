《全球汇市》石油相关货币受挫，加元跌至11年最低

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“假如你要押注油价疲软，你应该会想卖出加元和挪威克朗，”CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说，“在油价下跌，一些人甚至称油价将跌至每桶30美元的情况下，这些国家的收入将受到打击，因此这些国家的货币仍将承压。”
原油期货周二仍接近近七年低点，布兰特原油在每桶41美元左右。美元原油 报每桶37.82美元。油价周一曾大跌6%，并触及2009年2月以来的最低水平。
“油价下滑...不会很快结束。预计油价、公债收益率和商品货币将进一步承压，”澳洲联邦银行(CBA)首席外汇与利率策略师Richard Grace指出。
“在周五的零售销售之前没有重要的美国数据出炉，因此大宗商品价格走势将引领本周的交易。”
澳元兑美元 跌0.6%至0.7220，因本周油价暴跌令大宗商品货币普遍承压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0869 1.0835 0.31 -10.15 1.2097
美元/日圆 123.03 123.37 -0.28 2.99 119.68
欧元/日圆 133.70 133.66 0.03 -7.93 144.77
美元/瑞郎 0.9976 0.9997 -0.21 0.35 0.9941
英镑/美元 1.5025 1.5052 -0.18 -3.52 1.5573
美元/加元 1.3536 1.3493 0.32 16.51 1.1618
澳元/美元 0.7210 0.7265 -0.76 -11.73 0.8168
新西兰元/美元 0.6638 0.6638 0.00 -14.86 0.7797
欧元/瑞郎 1.0844 1.0836 0.07 -9.82 1.2026
欧元/英镑 0.7233 0.7201 0.44 -6.73 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2634 9.2577 0.06 -1.55 9.4688
美元/挪威克朗 8.6695 8.6559 0.16 16.04 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/张若琪/汪红英；审校 白云/蔡美珍/高琦)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率