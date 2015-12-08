欧元债市：欧元区公债守住涨幅，因预期欧洲央行将推出更多刺激举措

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“在上周欧洲央行给的重大意外后，又有德拉吉的评论及油价下跌，这让低通胀风险及欧洲央行祭出更多措施的可能性重回枱面，”巴伐利亚州银行利率策略分析师Norbert Wuthe指出。
指标10年期德国公债收益率 持稳于0.59%附近，周一时下跌了8个基点。目前比周五的近三个月高点0.74%低了15个基点。
其他欧元区10年期公债收益率为持平到上扬1个基点，德国30年期公债收益率 下跌2个基点，至1.40%。
“值得一提的是，欧洲央行总裁德拉吉周末在纽约，暗示他要提振欧元区通胀率的决心，这支撑了市场信心，”RIA Capital Markets债券策略分析师Nick Stamenkovic在一篇报告中指出。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/蔡美珍；审校 于春红/张若琪)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。