欧元债市：欧元区公债守住涨幅，因预期欧洲央行将推出更多刺激举措

“在上周欧洲央行给的重大意外后，又有德拉吉的评论及油价下跌，这让低通胀风险及欧洲央行祭出更多措施的可能性重回枱面，”巴伐利亚州银行利率策略分析师Norbert Wuthe指出。

指标10年期德国公债收益率 持稳于0.59%附近，周一时下跌了8个基点。目前比周五的近三个月高点0.74%低了15个基点。

其他欧元区10年期公债收益率为持平到上扬1个基点，德国30年期公债收益率 下跌2个基点，至1.40%。

“值得一提的是，欧洲央行总裁德拉吉周末在纽约，暗示他要提振欧元区通胀率的决心，这支撑了市场信心，”RIA Capital Markets债券策略分析师Nick Stamenkovic在一篇报告中指出。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价