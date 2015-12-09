台湾货币市场：12月9日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月9日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,740.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
*--Comcast Corporation美元债交割，金额14.9亿美元。
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(本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期 3兆(万亿)7,227.8亿台币：
12/10 5,921.80亿台币
12/11 598.50亿台币
12/14 507.00亿台币
12/15 5,468.50亿台币
12/16 1,587.30亿台币
12/17 1,893.50亿台币
12/18 575.00亿台币
12/21 571.50亿台币
12/22 493.00亿台币
12/23 4,609.50亿台币
12/24 1,270.20亿台币
12/25 297.00亿台币
12/28 2,690.00亿台币
12/29 5,703.50亿台币
12/30 2,355.50亿台币
12/31 2,453.00亿台币
2016/1/1 233.00亿台币
----公债付息共6.375亿台币。
12/28 99甲9期5息 6.375亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
*--12/10: Macquarie Bank Limited交割1.2亿美元债。
--12/11：财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，金额300亿台币，8日标售。
--12/16：央行发行300亿台币两年期定存单，15日标售。
--12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)
(记者 高洁如；审校 詹静宜)