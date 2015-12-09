版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：12月9日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月9日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期4,740.50亿台币。  
    
    **紧缩因素：   
    --央行料发行存单。        
   *--Comcast Corporation美元债交割，金额14.9亿美元。
    
   ----------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)7,227.8亿台币：      
        12/10            5,921.80亿台币
        12/11              598.50亿台币
        12/14              507.00亿台币
        12/15            5,468.50亿台币
        12/16            1,587.30亿台币
        12/17            1,893.50亿台币
        12/18              575.00亿台币
        12/21              571.50亿台币
        12/22              493.00亿台币
        12/23            4,609.50亿台币
        12/24            1,270.20亿台币
        12/25              297.00亿台币
        12/28            2,690.00亿台币
        12/29            5,703.50亿台币
        12/30            2,355.50亿台币
        12/31            2,453.00亿台币
     2016/1/1              233.00亿台币
       
   ----公债付息共6.375亿台币。
   12/28      99甲9期5息              6.375亿台币
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
   *--12/10: Macquarie Bank Limited交割1.2亿美元债。
    --12/11：财政部二次增额发行10年期104甲12期公债，金额300亿台币，8日标售。
    --12/16：央行发行300亿台币两年期定存单，15日标售。
    --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  

 (记者 高洁如；审校 詹静宜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐