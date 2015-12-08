中国国企：中国冶金科工集团整体并入中国五矿集团，成其全资子企业

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月8日 - 随着传统产业持续低迷，中国去产能持续推进，中国国企重组再添新军。中国国资委周二表示，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业。中国冶金科工集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。
中国工业和信息化部副部长苏波此前表示，中国五矿等六大稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。
中国国务院此前发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，意见或将推动新一轮国企并购重组浪潮。
中国五矿集团公司是一家国际化的矿业公司，公司主要从事金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易，以及金融、房地产、矿冶科技等业务，控股7家境内外上市公司。2014年，中国五矿实现营业收入3,227.57亿元人民币，位列世界500强第198位，其中在金属类企业中排名第4位。
中国冶金科工集团有限公司是国务院国资委监管的特大型企业集团，是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商；是国家确定的重点资源类企业之一；是国内产能最大的钢结构生产企业。（完） (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。