路透伦敦12月8日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

IRONFX

澳元/美元：目前朝0.7220美元支撑线前进，若跌破此处，可能会测试由11月10日低点拉出的上档线，或是下道支撑位0.7165。动能指标显示下行速度强劲，支持澳元/美元可能继续下跌的看法。相对强弱指标(RSI)持续下滑，目前看来将跌破30，而平滑异同移动平均线(MACD)已经低于虚线(trigger line)，也刚刚转负。回到日线图，澳元/日圆从7月中以来仍在0.6900及0.7400之间摆荡。因此，虽然我认为短线倾向已转跌，就较大格局而言，我暂时持中性看法。

ING

欧元/美元：上周周线稳守于1.0881美元，仍暗示在3月低点1.0450美元上方及八年下行通道低缘1.0280附近，发展出一个较大的底部型态。要在周线图里改善格局，必须见到在底部型态形成范围内，周线收盘高过EMA-40线位置1.1193。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0864 1.0835 0.27 -10.19 1.2097

美元/日圆 123.03 123.37 -0.28 2.99 119.68

欧元/日圆 133.66 133.66 0.00 -7.96 144.77

美元/瑞郎 0.9977 0.9997 -0.20 0.36 0.9941

英镑/美元 1.5023 1.5052 -0.19 -3.53 1.5573

美元/加元 1.3539 1.3493 0.34 16.53 1.1618

澳元/美元 0.7204 0.7265 -0.84 -11.80 0.8168

新西兰元/美元 0.6636 0.6638 -0.03 -14.89 0.7797

欧元/瑞郎 1.0841 1.0836 0.05 -9.85 1.2026

欧元/英镑 0.7229 0.7201 0.39 -6.78 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2595 9.2577 0.02 -1.59 9.4688

美元/挪威克朗 8.6652 8.6559 0.11 15.97 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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