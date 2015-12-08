国际油市：沙特11-12月对亚洲的原油供应量增多，以满足强劲需求

* 富有吸引力的定价及强劲的炼油利润率提振对沙特石油需求

* 沙特对亚洲的原油供应量增加数百万桶--消息人士

路透新加坡/东京12月8日 - 贸易消息人士称，今年最后两个月沙特(沙乌地)阿拉伯对亚洲的原油供应量加大，强劲的炼油利润率提振需求增长，有助沙特在激烈的竞争环境下护卫其市场份额。

沙特原油的定价要低于其他品级的中东原油，已吸引数家亚洲炼油商在合约规模基础上请求加购数百万桶，以提升炼厂原油日加工量，获得强劲的利润率。

“对沙特原油的需求增多，主要归功于亚洲炼厂对沙特月度供应需求的加大，”熟悉情况的业内消息人士表示，并称11-12月份沙特对亚洲的供应量将增加数百万桶。

这一趋势有望持续至明年初，因阿布扎比主力轻质含硫原油出口的下滑已加大对类似品级沙特原油的需求。