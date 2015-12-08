更新版 1-台湾货币市场：短率大致平稳，大额美元债将交割令寿险资金短少

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 短率持稳，未来两日有大额美元债交割 * 进入年底，银行操作心态渐趋保守 * RP利率也没太大变化 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北12月8日 - 台湾银行间拆款利率周二大致平稳。资金调度人士称，由于明日将 交割一笔大额美元债，令寿险资金短少，短票及债券附买回市场稍受影响；只不过，由于整 体市场资金仍属宽裕，找钱不难。 他们表示，除寿险资金稍少外，大型银行进入年底，操作心态也转趋保守，对放钱显得 小心翼翼。部分原本多钱的银行暂停拆出，也令市场弥漫观望气氛。 〞年底看起来可以跨(年)，但水位也没有之前宽松，我会倾向保守一点，等中旬之后再 看看。〞一位大型商银交易人士表示。 根据柜买中心资料，明日将交割Comcast Corporation美元债，金额14.9亿美元；周四( 10日)则有Macquarie Bank Limited交割1.2亿美元债。除美元债外，本周还有财政部发行10 年期增额公债，金额300亿台币。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.280-0.380% **短票利率持稳** 短票部分，交易员表示，虽大型银行暂停拆出，不过目前票券商缺口尚小，对市况也没 有太大影响。年底稍有紧缩效应，但以目前宽裕的环境而言，应不致造成太大的紧张。 〞12月底一定会有预期紧缩的效应，不过我都只收跨年的钱了，〞一位大型票券商说。 他们并认为，央行年底的重贴现率变动，对短票的影响并不大，因短票主要以14天期的 央行定存单利率为指标。只要央行没有调整这个利率，短票利率再走低都会遇到压力。 目前央行发行的14天定存单利率为0.36%。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%；60 天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.369% ，前日亦为0.367%；上日区间为0.36-0.45%，同前日；上日成交量86.21亿台币，前日53.79 亿台币。 台湾央行周二共发行1,973.5亿台币定存单。与今日存单到期金额1,977.5亿台币相较， 存单发行余额减4亿。 本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，余日到期金额分别为：周三4,740.5亿 、周四5,921.8亿及周五的598.5亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为118亿台币，累积超额准备为1,094亿台币、 加计前期1%的超额准备达1,934亿台币。 **RP利率大致平稳** 债券附买回市场方面，一位票券商交易员表示，相较上周资金非常宽松，近两日市场显 得有些反常，可能是国际板债券交割的因素，寿险走钱很多。另外，年底将至，银行的操作 心态也渐保守，令资金不复先前充裕。 不过，证券商交易员大多表示，资金虽较少，但也不是找不到，市场多缺情况不一，要 新钱仍可以找得到，利率也大致平稳。 〞这周和上周截然不同，没有客户像之前一直来要券了，〞一位证券商交易员说。 另外一位证券商交易员则表示，本月17日央行召开理监事会议，市场观望，且进入年底 需求也稍大，预料公债附买回市场的低档可以持稳在0.38%附近。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，同上日；10天期以上公 司债RP主要成交在0.48-0.49%，也和上日相似。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金 融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也差异不大；短天期公债附买回利率区间 落在0.30-0.32%，上日处于0.30-0.32%间；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%，上 日亦同。(完) (审校 张喜良/杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。