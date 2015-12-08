更新版 1-台湾货币市场：短率大致平稳，大额美元债将交割令寿险资金短少

* 短率持稳，未来两日有大额美元债交割 * 进入年底，银行操作心态渐趋保守 * RP利率也没太大变化 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北12月8日 - 台湾银行间拆款利率周二大致平稳。资金调度人士称，由于明日将 交割一笔大额美元债，令寿险资金短少，短票及债券附买回市场稍受影响；只不过，由于整 体市场资金仍属宽裕，找钱不难。 他们表示，除寿险资金稍少外，大型银行进入年底，操作心态也转趋保守，对放钱显得 小心翼翼。部分原本多钱的银行暂停拆出，也令市场弥漫观望气氛。 〞年底看起来可以跨(年)，但水位也没有之前宽松，我会倾向保守一点，等中旬之后再 看看。〞一位大型商银交易人士表示。 根据柜买中心资料，明日将交割Comcast Corporation美元债，金额14.9亿美元；周四( 10日)则有Macquarie Bank Limited交割1.2亿美元债。除美元债外，本周还有财政部发行10 年期增额公债，金额300亿台币。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.280-0.380% **短票利率持稳** 短票部分，交易员表示，虽大型银行暂停拆出，不过目前票券商缺口尚小，对市况也没 有太大影响。年底稍有紧缩效应，但以目前宽裕的环境而言，应不致造成太大的紧张。 〞12月底一定会有预期紧缩的效应，不过我都只收跨年的钱了，〞一位大型票券商说。 他们并认为，央行年底的重贴现率变动，对短票的影响并不大，因短票主要以14天期的 央行定存单利率为指标。只要央行没有调整这个利率，短票利率再走低都会遇到压力。 目前央行发行的14天定存单利率为0.36%。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%；60 天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.369% ，前日亦为0.367%；上日区间为0.36-0.45%，同前日；上日成交量86.21亿台币，前日53.79 亿台币。 台湾央行周二共发行1,973.5亿台币定存单。与今日存单到期金额1,977.5亿台币相较， 存单发行余额减4亿。 本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，余日到期金额分别为：周三4,740.5亿 、周四5,921.8亿及周五的598.5亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为118亿台币，累积超额准备为1,094亿台币、 加计前期1%的超额准备达1,934亿台币。 **RP利率大致平稳** 债券附买回市场方面，一位票券商交易员表示，相较上周资金非常宽松，近两日市场显 得有些反常，可能是国际板债券交割的因素，寿险走钱很多。另外，年底将至，银行的操作 心态也渐保守，令资金不复先前充裕。 不过，证券商交易员大多表示，资金虽较少，但也不是找不到，市场多缺情况不一，要 新钱仍可以找得到，利率也大致平稳。 〞这周和上周截然不同，没有客户像之前一直来要券了，〞一位证券商交易员说。 另外一位证券商交易员则表示，本月17日央行召开理监事会议，市场观望，且进入年底 需求也稍大，预料公债附买回市场的低档可以持稳在0.38%附近。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，同上日；10天期以上公 司债RP主要成交在0.48-0.49%，也和上日相似。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金 融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也差异不大；短天期公债附买回利率区间 落在0.30-0.32%，上日处于0.30-0.32%间；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36%，上 日亦同。(完) (审校 张喜良/杨淑祯)