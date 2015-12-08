中国个股：安邦保险持有金风科技1.37亿股，首次达到总股本5%

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月8日 - 在并购市场风头正劲的安邦集团再次出手，中国新疆金风科技股份有限公司 周二公告，安邦保险集团通过旗下三家公司，共计持有其1.37亿股股份，首次达到公司总股本的5%。
公告显示，截至周一(7日)，和谐健康保险、安邦养老保险和安邦人寿保险三家公司，分别通过不同投资账户，购入金风科技普通股股票，对应占比分别为4.11%、0.87%和0.02%。
安邦保险集团为和谐保险、安邦养老、安邦人寿的主要股东，持有三家公司的股份占比依次为98.31%、99.99%和99.98%。
此前安邦保险在境内外多次出手收购，国家涵盖美国、加拿大、葡萄牙和日本等。最新的消息为香港上市的房地产商--远洋地产 周一晚公告，中国安邦保险已成为其第二大股东，持股约20.5%。
金风科技周二收报16.63元人民币，最近一个月累计上涨5.88%。(完)
参看详情，可点选深圳证券交易所 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。