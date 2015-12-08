全球金市：黄金交易商加码押注金价将很快跌至1,000美元关口

同一期间内，看多的买权亦增加，但比起执行价在1,100美元的3,998口的买权数量，执行价1,000美元的看空卖权数量远远更多。(图表请点选tmsnrt.rs/1NSSP8r)

“如果12月底前金价更接近1,000美元，我也不会感到意外，”澳新银行大宗商品策略分析师Victor Thianpiriya指出，并称这可能会在美联储12月15-16日会议后被触发。一般预期美联储将在12月会议升息。

“美联储与其他主要央行将有重大政策分歧。所以这会使美元获得强劲买气，而黄金遭到冷落。”

投资人已持续削减黄金曝险。最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的资产目前跌至2008年9月以来最低。

巴克莱周一表示，如果金价更加逼近1,000美元，可能会有大量资金撤离黄金基金。