全球金市：黄金交易商加码押注金价将很快跌至1,000美元关口

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
同一期间内，看多的买权亦增加，但比起执行价在1,100美元的3,998口的买权数量，执行价1,000美元的看空卖权数量远远更多。(图表请点选tmsnrt.rs/1NSSP8r)
“如果12月底前金价更接近1,000美元，我也不会感到意外，”澳新银行大宗商品策略分析师Victor Thianpiriya指出，并称这可能会在美联储12月15-16日会议后被触发。一般预期美联储将在12月会议升息。
“美联储与其他主要央行将有重大政策分歧。所以这会使美元获得强劲买气，而黄金遭到冷落。”
投资人已持续削减黄金曝险。最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的资产目前跌至2008年9月以来最低。
巴克莱周一表示，如果金价更加逼近1,000美元，可能会有大量资金撤离黄金基金。
“根据我们的估算，当金价低于1,000美元，可能有超过700吨的黄金交易所交易产品(ETP)变成赔钱。”(完) (编译 刘秀红/汪红英/蔡美珍；审校 白云/高琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。