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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 17:57 BJT

装备巡航导弹的俄罗斯潜艇接近叙利亚海岸--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月8日 - 国际文传电讯社周二援引一位消息人士报道称，一艘装备有巡航导弹的俄罗斯潜艇已经进入地中海东部，接近叙利亚海岸。

这名消息人士指出，该潜艇装备的导弹与打击“伊斯兰国”目标的俄罗斯里海舰队战舰使用的导弹类似。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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