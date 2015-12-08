全球贵金属：12月7日SPDR黄金持仓减0.65%，iShares白银持仓持平

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透12月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五减少0.65%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 20,403,987.4 12月7日 20,537,959.9 12月4日 -133,972.5 -0.65%
iShares 321,507,929.2 12月7日 321,507,929.2 12月4日 0.0 0.00%
(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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