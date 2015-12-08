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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低近2%，创逾三周来最大跌幅

路透新加坡12月8日 - 马来西亚棕榈油价格周二收低近2%，创逾三周来最大跌幅。上日升至两个月高位，今日投资者了结获利。

豆油与原油走势疲弱，也对棕榈油构成压力。原油接近七年低点。

指标2月棕榈油期货 收低1.6%，报每吨2,397马币(578美元)；上日曾升至2,438马币(林吉特)，为10月6日以来最高。

吉隆坡一名交易员表示，今日棕榈油价格主要是受外部市场影响。“我们看到原油与豆油期货大幅下跌，”他说。

棕榈油市场投资者正在等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四公布库存、产量及出口的月度报告。

路透调查显示，由于出口不振，11月马来西亚棕榈油库存可能达到15年高点。这预示棕榈油价格将面临更大的下行压力。

数据显示中国需求强劲，帮助限制了棕榈油跌幅。

路透分析师王涛表示，棕榈油可能指向下一支撑位2,370马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张涛) (编译 张涛；审校 于春红)

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