马来西亚期市：棕榈油期货收低近2%，创逾三周来最大跌幅

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡12月8日 - 马来西亚棕榈油价格周二收低近2%，创逾三周来最大跌幅。上日升至两个月高位，今日投资者了结获利。
豆油与原油走势疲弱，也对棕榈油构成压力。原油接近七年低点。
指标2月棕榈油期货 收低1.6%，报每吨2,397马币(578美元)；上日曾升至2,438马币(林吉特)，为10月6日以来最高。
吉隆坡一名交易员表示，今日棕榈油价格主要是受外部市场影响。“我们看到原油与豆油期货大幅下跌，”他说。
棕榈油市场投资者正在等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四公布库存、产量及出口的月度报告。
路透调查显示，由于出口不振，11月马来西亚棕榈油库存可能达到15年高点。这预示棕榈油价格将面临更大的下行压力。
数据显示中国需求强劲，帮助限制了棕榈油跌幅。
路透分析师王涛表示，棕榈油可能指向下一支撑位2,370马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张涛) (编译 张涛；审校 于春红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。