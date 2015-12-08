欧洲汇市：英镑兑美元跌破1.50美元，受大型银行看空预测打压

路透伦敦12月8日 - 英镑周二回跌至1.50美元下方，在英国讨论是否将脱离欧盟之际，几家大型银行发布的一连串利空预测，预示着英镑在新年伊始情况不妙。

过去一周法国兴业银行和加拿大皇家银行均建议抛售英镑，法兴预计，如果英国选民在公投中选择脱离欧盟，那么英镑兑美元最低将跌至1.30美元。

英国首相卡梅伦承诺重新磋商英国与欧盟的关系，并将在2017年底就是否留在欧盟举行公投。

伦敦货币基金Millennium Global证券投资联席主管Richard Benson称，周五以来大宗商品价格恢复跌势亦冲击英镑。

“英镑的结构性前景尤其疲弱，年底之际这通常是关注焦点，”他称。

“再加上油价下跌，英国央行明年将更难升息了，所以这亦将打压英镑。”

英国公布一系列好坏不一的经济数据后，英镑有所持稳。

1014GMT时，英镑兑美元当日跌0.4%，至1.5015美元。英镑兑欧元跌0.5%，至0.7235英镑。

即使货币市场已将英国首次升息的预期时间推后至明年更晚的时候，但市场仍认为英国央行很可能将追随美联储的升息脚步。

“我们预计中期内英镑将上涨，主要是兑欧元，因欧洲央行将在较长时间内维持宽松货币政策，”德国商业银行外汇策略主管Ulrich Leuchtmann在其2016年展望中称，其将英镑和加元列为首选主要货币。(完)

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