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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 19:38 BJT

东南亚股市：多数收低，油价下跌打压能源股

路透雅加达12月8日 - 多数东南亚股市周二收低，因油价下挫打压能源类股，泰国指标股指创下8月以来最大单日跌幅。

泰国股市 收低2%，创下本地区最大跌幅，石油企业PTT Pcl 重挫4.4%，挫至10月1日以来最低收位。泰国整体能源股 下跌3.3%。

布兰特原油期货 周一跌5.4%，至每桶40.66美元。石油输出国组织(OPEC)周五未能就石油产量上限达成一致，会议在激烈争吵中结束。

油价下跌亦打压印尼能源股，该国股市指标股指 收低1.3%。油气企业PT Medco Energi Internasional Tbk 重挫9.6%，煤炭企业PT Bukit Asam 下跌5.8%。

印尼股市周三将因公众假期休市。

越南股市 逆市上涨，收高1.9%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.76 -4.89 -1.45 -19.23 410.77

新加坡 2876.03 -24.89 -0.86 -14.53 3365.15

马来西亚 1669.24 -2.76 -0.17 -5.22 1761.25

泰国 1306.98 -26.59 -1.99 -12.73 1497.67

印尼 4464.18 -57.21 -1.27 -14.59 5226.95

菲律宾 6838.42 -73.44 -1.06 -5.42 7230.57

越南 574.15 10.53 +1.87 +5.23 545.63

(完)

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