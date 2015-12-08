东南亚股市：多数收低，油价下跌打压能源股

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透雅加达12月8日 - 多数东南亚股市周二收低，因油价下挫打压能源类股，泰国指标股指创下8月以来最大单日跌幅。
泰国股市 收低2%，创下本地区最大跌幅，石油企业PTT Pcl 重挫4.4%，挫至10月1日以来最低收位。泰国整体能源股 下跌3.3%。
布兰特原油期货 周一跌5.4%，至每桶40.66美元。石油输出国组织(OPEC)周五未能就石油产量上限达成一致，会议在激烈争吵中结束。
油价下跌亦打压印尼能源股，该国股市指标股指 收低1.3%。油气企业PT Medco Energi Internasional Tbk 重挫9.6%，煤炭企业PT Bukit Asam 下跌5.8%。
印尼股市周三将因公众假期休市。
越南股市 逆市上涨，收高1.9%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 331.76 -4.89 -1.45 -19.23 410.77
新加坡 2876.03 -24.89 -0.86 -14.53 3365.15
马来西亚 1669.24 -2.76 -0.17 -5.22 1761.25
泰国 1306.98 -26.59 -1.99 -12.73 1497.67
印尼 4464.18 -57.21 -1.27 -14.59 5226.95
菲律宾 6838.42 -73.44 -1.06 -5.42 7230.57
越南 574.15 10.53 +1.87 +5.23 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 张涛)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。