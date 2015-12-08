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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 19:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶脱离两个月高点，因投资者了结获利

路透东京12月8日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二自两个月高位回落，投资者在隔夜原油下挫之后了结获利，而上海期胶走软也给此间市场带来压力。

5月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低2.8日圆或1.6%，报每公斤170.8日圆，上日晚盘触及174.8日圆的10月15日以来最高。

原油期货价格周一重挫6%，触及近七年来最低水准，此前石油输出国组织(OPEC)没有采取行动应对日益严重的供应过剩问题 。尽管原油周二小幅反弹，但仍然保持疲弱。

“原油价格下跌使投资者的人气变凉，引发获利回吐，”东京一名交易员表示。

同样利空的是，中国11月贸易表现保持疲弱，令人对该国第四季经济前景产生疑虑。

上海期交所主力5月期胶 跌125元人民币，收报每吨10,200元人民币。

“由于担忧中国需求放缓，TOCOM期胶价格可能在接近180日圆时面临阻力，”上述交易员表示。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 最新报每公斤117.0美分，跌1.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 于春红)

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