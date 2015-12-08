亚洲橡胶：TOCOM期胶脱离两个月高点，因投资者了结获利

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京12月8日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二自两个月高位回落，投资者在隔夜原油下挫之后了结获利，而上海期胶走软也给此间市场带来压力。
5月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低2.8日圆或1.6%，报每公斤170.8日圆，上日晚盘触及174.8日圆的10月15日以来最高。
原油期货价格周一重挫6%，触及近七年来最低水准，此前石油输出国组织(OPEC)没有采取行动应对日益严重的供应过剩问题 。尽管原油周二小幅反弹，但仍然保持疲弱。
“原油价格下跌使投资者的人气变凉，引发获利回吐，”东京一名交易员表示。
同样利空的是，中国11月贸易表现保持疲弱，令人对该国第四季经济前景产生疑虑。
上海期交所主力5月期胶 跌125元人民币，收报每吨10,200元人民币。
“由于担忧中国需求放缓，TOCOM期胶价格可能在接近180日圆时面临阻力，”上述交易员表示。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 最新报每公斤117.0美分，跌1.3美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛；审校 于春红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。