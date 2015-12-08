全球经济：有迹象显示中国经济正在企稳，而英美似乎变弱--OECD

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透巴黎12月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)发表的月度指标显示，美国与英国经济似乎正在失去动能，而中国经济显示出一些企稳迹象。
OECD领先指标显示各地经济成长速度大致稳定，尤其是欧元区，有更多迹象显示法国经济成长正在增强。
欧元区最新指标持稳于100.6。该指标的长期均值为100。
美国领先指标从99.2降至99.1，英国从99.5降至99.3。日本指标从99.9降至99.8。
“在主要新兴经济体中，中国和巴西出现初步的企稳迹象，而印度经济成长预计会增强，”OECD表示，“至于俄罗斯，前景仍然成长势头疲弱。”
中国指数从98.3升至98.4。巴西指数从99.1升至99.3。印度指数从100.1升至100.3。俄罗斯指数从99.3降至99.2。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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