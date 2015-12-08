全球经济：有迹象显示中国经济正在企稳，而英美似乎变弱--OECD

路透巴黎12月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)发表的月度指标显示，美国与英国经济似乎正在失去动能，而中国经济显示出一些企稳迹象。

OECD领先指标显示各地经济成长速度大致稳定，尤其是欧元区，有更多迹象显示法国经济成长正在增强。

欧元区最新指标持稳于100.6。该指标的长期均值为100。

美国领先指标从99.2降至99.1，英国从99.5降至99.3。日本指标从99.9降至99.8。

“在主要新兴经济体中，中国和巴西出现初步的企稳迹象，而印度经济成长预计会增强，”OECD表示，“至于俄罗斯，前景仍然成长势头疲弱。”

中国指数从98.3升至98.4。巴西指数从99.1升至99.3。印度指数从100.1升至100.3。俄罗斯指数从99.3降至99.2。(完)