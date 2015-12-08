国际油市：亚洲石脑油裂解价差微涨，因原油价格下跌及需求旺盛

路透新加坡12月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周二小幅涨至每吨约122美元，接近上周触及的八个月高点。炼厂开动全部产能，以受益于较低的原油价格及旺盛的需求。

汽油裂解价差微跌至每桶约10.60美元，与北半球季节性需求下降相符。

但汽油前景仍然看好，由于低油价鼓励中国和印度等国的驾车者，因此需求猛增。

“(中国)汽车销量上升，其中运动型车(运动休旅车，SUV)销量增长60%，因此汽油需求可能将维持强劲，”Energy Aspects分析师在给客户的报告中称。

“我们预计2016年中国汽车数量将增加1,000-1,500万辆，所以我们预估明年中国汽油需求量将比今年增长9%，”他们称。

10月中国汽油出口减少逾三分之一，至425,900吨，不过今年前10个月出口量增长8.75%。

据Energy Aspects，12月印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)每日料进口约22万桶汽油，低于11月每日约27万桶的数量。

新加坡现货市场上，Sietco向维多出售25,000吨石脑油，船期为1月下半月，CFR日本报价为每吨430美元。

贡渥(Gunvor)以每桶51.70美元的价格，向P66出售50,000桶92号汽油，船期为12月23-27日。(完)

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