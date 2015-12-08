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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 21:16 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差下降，受中国出口打压

路透新加坡12月8日 - 亚洲柴油现货价差周二下跌，交易商预计中国和波斯湾的出口将持续高企。

交易商称，欧洲对进口船货的兴趣下降以及美国暖冬，令市场供应更加过剩。

新加坡交易活动增加，石油贸易商兴隆卖出全部六船航煤船货，总计为73.5万桶。

交易商称，在四艘含硫500ppm的柴油船货中，兴隆买进两艘，同时卖出一艘10ppm柴油船货。

交易商称，来自中国的持续供应料将打压本已供应充足的市场。

据海关初步数据，今年1-11月期间，中国炼厂的成品油出货数量创下纪录新高。

中国上月成品油出口量为410万吨，较上年同期增长68%，每日超过了100万桶。花旗集团分析师称，他们预计柴油每日出口量为27万桶。

新加坡现货市场上，达成六笔航煤交易以及五笔柴油交易。(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)

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