国际油市：亚洲柴油现货价差下降，受中国出口打压

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡12月8日 - 亚洲柴油现货价差周二下跌，交易商预计中国和波斯湾的出口将持续高企。
交易商称，欧洲对进口船货的兴趣下降以及美国暖冬，令市场供应更加过剩。
新加坡交易活动增加，石油贸易商兴隆卖出全部六船航煤船货，总计为73.5万桶。
交易商称，在四艘含硫500ppm的柴油船货中，兴隆买进两艘，同时卖出一艘10ppm柴油船货。
交易商称，来自中国的持续供应料将打压本已供应充足的市场。
据海关初步数据，今年1-11月期间，中国炼厂的成品油出货数量创下纪录新高。
中国上月成品油出口量为410万吨，较上年同期增长68%，每日超过了100万桶。花旗集团分析师称，他们预计柴油每日出口量为27万桶。
新加坡现货市场上，达成六笔航煤交易以及五笔柴油交易。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
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