美国热股：首旅酒店拟斥资110亿元私有化如家酒店，后者股价下滑

路透12月8日 - 中国首旅酒店 周一晚披露重大资产重组草案，公司拟通过现金及发行股份的方式，以折合110亿元人民币的总对价购入如家酒店集团 100%的股权。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。