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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 22:33 BJT

美国热股：首旅酒店拟斥资110亿元私有化如家酒店，后者股价下滑

路透12月8日 - 中国首旅酒店 周一晚披露重大资产重组草案，公司拟通过现金及发行股份的方式，以折合110亿元人民币的总对价购入如家酒店集团 100%的股权。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。

在周二早盘交易中，如家酒店集团美国存托凭证(ADR)下跌0.41%，报34.36美元。(完)

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