美国热股：首旅酒店拟斥资110亿元私有化如家酒店，后者股价下滑

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透12月8日 - 中国首旅酒店 周一晚披露重大资产重组草案，公司拟通过现金及发行股份的方式，以折合110亿元人民币的总对价购入如家酒店集团 100%的股权。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。
在周二早盘交易中，如家酒店集团美国存托凭证(ADR)下跌0.41%，报34.36美元。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。