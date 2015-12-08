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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 22:41 BJT

美国热股：Verizon财务长称考虑收购雅虎核心业务，前者股价下跌

路透12月8日 - 美国最大无线通信服务运营商Verizon Communications 财务长Fran Shammo表示，如果合适的话，其将考虑收购雅虎 的核心业务，包括电子邮件、新闻和体育频道及广告技术。

在周二早盘交易中，Verizon股价跌0.92%，报45.64美元；雅虎股价下滑1.5%，报34.16美元。(完)
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