国际油市：亚洲燃料油价差改善，不过仍面临供应压力

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透新加坡12月8日 - 亚洲燃料油价差周二改善，行业消息人士称，不过船用及发电燃料大量供应，继续压制价格。
交易商表示，新加坡交易活动旺盛。有五笔船货卖出，嘉能可占四笔。嘉吉买进四笔。
据海关初步数据，中国炼厂1-11月成品油出货量创最高纪录。上月，中国出口410万吨成品油，同比大增68%，超过了每日100万桶。
交易商表示，由于中国独立炼厂获得许可直接进口原油，他们可能减少进口燃料油，从而加剧该地区供应过剩局面。
交易商表示，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)开始减压渣油的有期合同谈判，明年第一季将提供24万桶。
该国总统周二启动了五个新建浮动发电站中的第一座，以暂时满足电力需求增长，因陆上电站发展缓慢。
交易商称，中东亦出现更多的现货供应，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)求售9万吨高硫燃料油，船期为1月。
新加坡现货市场上，达成五笔交易。
嘉能可向BP出售4万吨380-cst燃料油，船期为12月26-30日，较新加坡报价每吨贴水3美元。
嘉能可向嘉吉出售4万吨380-cst燃料油，船期为1月3-7日，较新加坡1月平均报价每吨贴水5美元。
中石油向嘉吉出售4万吨380-cst燃料油，船期为1月2-6日，较新加坡报价每吨贴水2.75美元。
嘉能可向嘉吉出售4万吨380-cst燃料油，船期为12月25-29日，较12月剩余时间新加坡平均报价每吨贴水1.50美元。
嘉能可向嘉吉出售4万吨380-cst燃料油，船期为12月27-31日，较12月剩余时间新加坡平均报价每吨贴水1.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
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