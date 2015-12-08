美国热股：投资大亨伊坎向Pep Boys提出收购报价，后者股价上涨

路透12月8日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)以约8.37亿美元向美国汽车配件零售商Pep Boys–Manny, Moe & Jack 提出收购报价，高于日本轮胎生产商普利司通 提出的8.10亿美元报价。

Icahn Enterprises 提出的报价为每股现金15.50美元，较Pep Boys上周五收盘价折让1.2%，但高于普利司通提出的每股现金15美元的报价。

在周二早盘交易中，Pep Boys–Manny, Moe & Jack股价上涨0.78%，报16.19美元。(完)