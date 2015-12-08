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货币新闻 | 2015年 12月 8日 星期二 22:23 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，尽管海岬型船需求上升

路透12月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二持平，因海岬型船需求上升被其他船舶需求下降所抵销。

乾散货运价指数 持平在551点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升18点，或2.11%，报870点。日均获利上涨87美元，报7,609美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌6点，或1.41%，报420点。日均获利下跌44美元，至3,360美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 继续持平在286点，超灵便型船指数 下跌4点，报461点。(完)
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