金属期市：期铜上涨，焦点在中国贸易数据

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 中国11月贸易数据仍未有起色
* 中国11月铜进口增加近10%，至46万吨
* 中国铝出口急升，追平纪录第二高水准
路透伦敦12月8日 - 期铜周二上涨，因美元下滑，但中国贸易数据不佳限制了涨幅，该数据燃点对全球最大铜消费国需求增长的担忧。
指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.7%，报每吨4,587美元。
中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降12.6%。当月贸易顺差541.03亿美元，不及路透预估中值647.5亿美元。
但中国11月铜进口同比上升10%，至46万吨，因尽管需求增长缓慢，但铜价上月跌至六年半低点4,443.50美元，刺激了投机性卖盘。
“从进出口的增长来看，(中国)最新的贸易数据令人失望，是中国增长疲弱的最新信号，且对矿商来说不是好消息，”T-Commodity董事总经理Gianclaudio Torlizzi说。
“人们需要补充库存。但中长期需求前景仍然是偏空，因为基建支出仍然疲弱。”
中国投资和工业生产数据将在周六公布，将提供中国工业金属需求的进一步线索。
美元下跌，使以美元计价商品对非美国企业来说更便宜。
交易商预计，在下周美联储货币政策会议结束前，金属市场的交投将迟滞。
中国海关周二称，中国11月未锻轧铝及铝材出口450,000吨， 追平纪录第二高水平，消息令铝价承压。
“全球铝市结构性供应过剩的情况已经持续了好几年，”法国兴业在研究报告中说。
“没有迹象显示情况将很快扭转，特别是因为中国供应过多和中国继续出口铝半成品。”
三个月期铝 收低0.5%，报每吨1,477美元。期锌 收平在1,531美元，期铅 上涨0.6%，收报1,697美元。期锡下跌1.4%，报14,400美元。期镍 跌0.6%，报8,700美元。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率