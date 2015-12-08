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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 02:15 BJT

金属期市：期铜上涨，焦点在中国贸易数据

* 中国11月贸易数据仍未有起色

* 中国11月铜进口增加近10%，至46万吨

* 中国铝出口急升，追平纪录第二高水准

路透伦敦12月8日 - 期铜周二上涨，因美元下滑，但中国贸易数据不佳限制了涨幅，该数据燃点对全球最大铜消费国需求增长的担忧。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.7%，报每吨4,587美元。

中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降12.6%。当月贸易顺差541.03亿美元，不及路透预估中值647.5亿美元。

但中国11月铜进口同比上升10%，至46万吨，因尽管需求增长缓慢，但铜价上月跌至六年半低点4,443.50美元，刺激了投机性卖盘。

“从进出口的增长来看，(中国)最新的贸易数据令人失望，是中国增长疲弱的最新信号，且对矿商来说不是好消息，”T-Commodity董事总经理Gianclaudio Torlizzi说。

“人们需要补充库存。但中长期需求前景仍然是偏空，因为基建支出仍然疲弱。”

中国投资和工业生产数据将在周六公布，将提供中国工业金属需求的进一步线索。

美元下跌，使以美元计价商品对非美国企业来说更便宜。

交易商预计，在下周美联储货币政策会议结束前，金属市场的交投将迟滞。

中国海关周二称，中国11月未锻轧铝及铝材出口450,000吨， 追平纪录第二高水平，消息令铝价承压。

“全球铝市结构性供应过剩的情况已经持续了好几年，”法国兴业在研究报告中说。

“没有迹象显示情况将很快扭转，特别是因为中国供应过多和中国继续出口铝半成品。”

三个月期铝 收低0.5%，报每吨1,477美元。期锌 收平在1,531美元，期铅 上涨0.6%，收报1,697美元。期锡下跌1.4%，报14,400美元。期镍 跌0.6%，报8,700美元。(完)
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