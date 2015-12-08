纽约期市：纽约可可录得一年来最大单日跌幅，阿拉比卡咖啡缩减跌幅

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约/伦敦12月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货价格周二跌幅为逾一年来最大，从上日触及的近五年高位回落，早盘一轮卖单指令触动断熔机制，使该合约短暂停止交易。
阿拉比卡咖啡期货在交投淡静中缩减深度的跌幅，在交易的第一分钟内下挫4美分，也触动断熔机制，令交易商意外，他们认为走势过度。
原糖期货下挫，油价下跌向原糖施压。软商品下跌，和其他商品走势一致，汤森路透核心商品指数 降至13年低位。
纽约3月可可期货 放量劲跌101美元，或3%，收报每吨3,316美元，此前降至一个月低位3,280美元。
该合约在几秒内下跌100美元，导致暂停交易30秒，且燃点对一商品基金可能已结清头寸的臆测。
3月伦敦可可期货 收低45英镑，或1.9%，报每吨2,281英镑，此前追平周一触及2011年3月以来最高的2,332英镑。
阿拉比卡咖啡期货缩减深度的跌幅，一些巴西咖啡种植地迎来大量降雨量向市场提供支撑，尽管东北部天气预计仍然干燥。
3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.85美分，或0.7%，收报每磅1.252美元，在交易的最后一分钟降至1.21美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.3%，报每吨1,531美元。
3月原糖期货 收跌0.3美分，或2%，报每磅15美分。ICE-3月白糖期货 收跌6.30美元，或1.5%，报每吨406.10美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)