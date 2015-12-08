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货币新闻 | 2015年 12月 9日 星期三 03:30 BJT

纽约期市：纽约可可录得一年来最大单日跌幅，阿拉比卡咖啡缩减跌幅

路透纽约/伦敦12月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货价格周二跌幅为逾一年来最大，从上日触及的近五年高位回落，早盘一轮卖单指令触动断熔机制，使该合约短暂停止交易。

阿拉比卡咖啡期货在交投淡静中缩减深度的跌幅，在交易的第一分钟内下挫4美分，也触动断熔机制，令交易商意外，他们认为走势过度。

原糖期货下挫，油价下跌向原糖施压。软商品下跌，和其他商品走势一致，汤森路透核心商品指数 降至13年低位。

纽约3月可可期货 放量劲跌101美元，或3%，收报每吨3,316美元，此前降至一个月低位3,280美元。

该合约在几秒内下跌100美元，导致暂停交易30秒，且燃点对一商品基金可能已结清头寸的臆测。

3月伦敦可可期货 收低45英镑，或1.9%，报每吨2,281英镑，此前追平周一触及2011年3月以来最高的2,332英镑。

阿拉比卡咖啡期货缩减深度的跌幅，一些巴西咖啡种植地迎来大量降雨量向市场提供支撑，尽管东北部天气预计仍然干燥。

3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.85美分，或0.7%，收报每磅1.252美元，在交易的最后一分钟降至1.21美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.3%，报每吨1,531美元。

3月原糖期货 收跌0.3美分，或2%，报每磅15美分。ICE-3月白糖期货 收跌6.30美元，或1.5%，报每吨406.10美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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