纽约期市：期棉和商品市场一起下跌，静待月度供需报告

路透纽约12月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下滑，但跌势没有其他商品市场那么惨烈，因在美元走弱和对棉花质量的担心，使交易商在周三美国政府公布月度供需报告前不愿轻举妄动。

“美元下跌，扶助棉花市场，”Risk Analytics的棉花交易商和顾问Louis Rose说，“美国棉花质量欠佳。”

Rose补充说，预计明日美国农业部的报告将显示在2015/16作物年度末，美国棉花库存为295万包，低于上月预估的310万包。

ICE-3月期棉 收低0.13美分，或0.20%，报每磅64.44美分，盘中在63.97-64.70美分之间交投。

市场总成交量减少3,765口至19,558口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加555口，至190,908口。

美元指数 下滑0.21%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 跌0.66%。(完)

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