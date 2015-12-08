纽约期市：期棉和商品市场一起下跌，静待月度供需报告

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透纽约12月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下滑，但跌势没有其他商品市场那么惨烈，因在美元走弱和对棉花质量的担心，使交易商在周三美国政府公布月度供需报告前不愿轻举妄动。
“美元下跌，扶助棉花市场，”Risk Analytics的棉花交易商和顾问Louis Rose说，“美国棉花质量欠佳。”
Rose补充说，预计明日美国农业部的报告将显示在2015/16作物年度末，美国棉花库存为295万包，低于上月预估的310万包。
ICE-3月期棉 收低0.13美分，或0.20%，报每磅64.44美分，盘中在63.97-64.70美分之间交投。
市场总成交量减少3,765口至19,558口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加555口，至190,908口。
美元指数 下滑0.21%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 跌0.66%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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