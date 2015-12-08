芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收低，因USDA报告前调整头寸

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，交易商表示，因他们在小麦本周触及两周高位后锁定利润，且在美国政府月度作物报告公布前调整头寸。

分析师预计，美国农业部将在周三出炉的月度供需报告中上调美国2015-16年小麦结转库存预估。

全球库存充足和美国小麦出口需求疲弱继续向美国小麦市场施压。

俄罗斯天气预报总部Hydrometcentre称，该国中部地区需要有积雪覆盖，以保护当地生长的冬麦。

CBOT称，一共有242口12月软红冬麦合约交割。

CBOT-3月小麦期货 结算价报4.81-1/2美元，跌1-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,381口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)