芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结和USDA报告出炉前调整头寸

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，连续第二日下滑，因交易商在指标1月大豆合约触及每蒲式耳9美元以上的六周高位后锁定利润。

在美国农业部(USDA)月度供需报告周三出炉前，交易商也轧平头寸。

路透调查显示，分析师预计美国2015-16年大豆结转库存预估将为4.62亿蒲式耳，低于政府11月时预估的4.65亿。分析师预估区间为4.45-4.78亿蒲式耳。

南美天气大致温和，有利当地的作物生长，令美国大豆市场承压。

CBOT豆粕期货<0#SM:>全部跌至合约低位，且近月豆粕合约 触及四年低位，因美国和全球现货豆粕下跌。

CBOT豆油<0#BO:>上升，相对于豆粕上涨，受助于豆油/豆粕套利交易。

中国海关数据显示，全球最大的大豆买家中国11月进口739万吨油籽，同比升22.6%。

CBOT报告，有348口12月豆油合约交割，没有豆粕合约交割。

1月大豆期货合约 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳8.76-3/4美元。

1月豆粕合约 收低2.6美元，报每短吨275.4美元。1月豆油合约 上涨0.24美分，报31.49美分。

今日CBOT大豆预估成交量为262,559口，豆粕为71,504口，豆油为173,479口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)