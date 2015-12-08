芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结和USDA报告出炉前调整头寸

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，连续第二日下滑，因交易商在指标1月大豆合约触及每蒲式耳9美元以上的六周高位后锁定利润。
在美国农业部(USDA)月度供需报告周三出炉前，交易商也轧平头寸。
路透调查显示，分析师预计美国2015-16年大豆结转库存预估将为4.62亿蒲式耳，低于政府11月时预估的4.65亿。分析师预估区间为4.45-4.78亿蒲式耳。
南美天气大致温和，有利当地的作物生长，令美国大豆市场承压。
CBOT豆粕期货<0#SM:>全部跌至合约低位，且近月豆粕合约 触及四年低位，因美国和全球现货豆粕下跌。
CBOT豆油<0#BO:>上升，相对于豆粕上涨，受助于豆油/豆粕套利交易。
中国海关数据显示，全球最大的大豆买家中国11月进口739万吨油籽，同比升22.6%。
CBOT报告，有348口12月豆油合约交割，没有豆粕合约交割。
1月大豆期货合约 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳8.76-3/4美元。
1月豆粕合约 收低2.6美元，报每短吨275.4美元。1月豆油合约 上涨0.24美分，报31.49美分。
今日CBOT大豆预估成交量为262,559口，豆粕为71,504口，豆油为173,479口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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