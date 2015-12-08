国际油市：油价下挫1%，盘中触及2009年低位后缩减跌幅

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 布兰特原油跌穿每桶40美元，美国原油跌穿37美元
* 回补空头令原油缩减跌幅，预计市场很可能进一步整固
* OPEC和非OPEC国家争夺市场占比正白热化
路透纽约12月8日 - 原油期货周二收低，布兰特原油期货下挫逾1%，此前跌至近七年低位，因担心全球产油国将出产更多石油，以在已饱和的市场争夺份额。
布兰特原油在早盘跌穿40美元关口，触及2009年2月来最低水准，延续周一下跌6%的頽势。
油价缩减跌幅，因一些交易商和投资者结清过去两个交易日的空头押注，担心未来波动性。
“基本面仍然低迷，但问题是当下行空间变得更有限，卖家还可以有多积极，”Liquidity Energy经纪Pete Donovan说。
原油顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说，他预计“短期油价回调，美国原油可能在下周末反弹向42美元区域。”
美国原油 收低0.14美元，报每桶37.51美元，此前跌至36.64美元。
布兰特原油 收低0.47美元，报每桶40.26美元，此前触及39.81美元日内低位。
美国汽油 和取暖油 与美国原油一起遭到抛售，触及近七年低点。
在周五OPEC会议未能就石油产量上限达成一致，放弃通过减产来支持油价后，油价遭到夏季来最惨烈的抛售。
反映产油国正在争夺市场份额的迹象是，贸易消息人士称，今年最后两个月沙特(沙乌地)阿拉伯对亚洲的原油供应量加大，强劲的炼油利润率提振需求增长，有助沙特在激烈的竞争环境下护卫其市场份额。
同时，接受路透调查访问的分析师预计，上周美国原油库存将增加30万桶，连续第11周增加。但美国石油协会(API)周二收盘后公布，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存增加。
API公布，截至12月4日当周，美国原油库存减少190万桶，至4.88亿桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三公布原油库存数据。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 利棣儿；审校 李军)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。