加拿大股市：收低为逾两年来最低，因能源股和金融股下挫

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透多伦多12月8日 - 加拿大主要股指周二收位为逾两年来最低，因油价续跌，拖累资源相关的市场的人气。
“今日市场开盘下跌，因中国11月贸易数据不佳，”Nicola Wealth Management投资组合经理Ben Jang说，他补充说，中国经济成长放缓在重压全球市场。
美国原油跌穿40美元被认为是“全球需求疲弱”的迹象，MacDougall,MacDougall & MacTier研究部主管Ian Nakamoto说。
原油期货收低，此前降至近七年低位，因担心全球产油国将出产更多石油，以在已饱和的市场争夺份额。
加拿大的主要银行在上周均公布，在能源企业的坏帐较上年上升。投资者担心这将导致银行进一步减计和亏损。银行股对主要股指造成的压力最大。
加拿大皇家银行 挫跌1.5%，多伦多道明银行 跌1.7%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌120.38点，或0.92%，报12,922.45点，这收位是2013年10月来最低。
今日盘中，该指数触及8月24日来最低水准。
金融股跌1.5%，工业股跌1.7%，材料股跌1.2%。(完)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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