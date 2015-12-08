加拿大股市：收低为逾两年来最低，因能源股和金融股下挫

路透多伦多12月8日 - 加拿大主要股指周二收位为逾两年来最低，因油价续跌，拖累资源相关的市场的人气。

“今日市场开盘下跌，因中国11月贸易数据不佳，”Nicola Wealth Management投资组合经理Ben Jang说，他补充说，中国经济成长放缓在重压全球市场。

美国原油跌穿40美元被认为是“全球需求疲弱”的迹象，MacDougall,MacDougall & MacTier研究部主管Ian Nakamoto说。

原油期货收低，此前降至近七年低位，因担心全球产油国将出产更多石油，以在已饱和的市场争夺份额。

加拿大的主要银行在上周均公布，在能源企业的坏帐较上年上升。投资者担心这将导致银行进一步减计和亏损。银行股对主要股指造成的压力最大。

加拿大皇家银行 挫跌1.5%，多伦多道明银行 跌1.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌120.38点，或0.92%，报12,922.45点，这收位是2013年10月来最低。

今日盘中，该指数触及8月24日来最低水准。