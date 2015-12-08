澳新经济指标预测--12月9日-12月16日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日当周 12月8日-9日 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +3.9% 12月9日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% +2.0% 投资性房屋融资 -- -8.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.75% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.6% 12月10日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 11月 减少1 增加5.86 全职就业人数(万人) -- 增加4.00 就业参与率 65% 65% 失业率 6.0% 5.9% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 11月 -- 53.3 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.2% 12月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 48.20 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 64.9% 12月14日当周 12月14日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月15日(二) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -3.6% 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +4.7% 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)上半年 -- 盈余1.8 净债务预估 -- 26.3% 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字41.7 2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元) 第三季 -- 赤字12.2 年度经常帐(亿新西兰元) 截至9月30日 -- 赤字83 12月16日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.4% (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。