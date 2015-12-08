金砖国家：12月8日股汇市收盘纵览

路透12月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月8日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低1.53%，至795.46点。

中国股市：沪综指收跌1.9%，经济数据不佳等致市场走势疲弱

中国汇市：人民币收跌近百点至逾四年新低，贸易数据不佳加重看空气氛

香港股市：恒指收跌1.3%创两个月最低收位，追随全球市场跌势

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低1.72%，至44,443.256点。Grupo BTG Pactual SA 暴跌至纪录低位。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 开高后挫跌1.5%，表现相对逊色。投资者对弹劾总统罗塞夫(Dilma Rousseff)所带来的后果议论纷纷，市场交投震荡。今日收盘报3.8080/00，上日收报3.7577/89。

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南非股市：收盘下跌，英美资源集团 领跌，该矿业巨擘此前表明，在2016年底以前将暂停发放股利。指标Top-40指数 收低1.66%至44,151点，大盘综合指数 收低1.56%至49,083点。

南非汇市：兰特兑美元刷新纪录低点，因央行称第三季经常账赤字大幅扩大

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印度股市：连五日挫跌，盘中一度触及逾三个月来低位；在油价暴跌至七年低点后，印度石油天然气公司(ONGC) 等产油类股续跌。BSE指数 收低0.86%至25,310.33点，NSE指数 收低0.82%至7,701.70点。

印度汇市：卢比兑美元 跌至逾两年低点66.8350/66.8450，上日报66.7250/66.7350；因当地股市触及10周低点，引发外资流出的疑虑。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低2.04%至777.150点，MSCI明晟俄罗斯指数 收低1.96%至414.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.14%至69.4000，卢布兑欧元 贬值0.48%至75.730。(完)