金砖国家：12月8日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透12月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月8日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低1.53%，至795.46点。
中国股市：沪综指收跌1.9%，经济数据不佳等致市场走势疲弱
中国汇市：人民币收跌近百点至逾四年新低，贸易数据不佳加重看空气氛
香港股市：恒指收跌1.3%创两个月最低收位，追随全球市场跌势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低1.72%，至44,443.256点。Grupo BTG Pactual SA 暴跌至纪录低位。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 开高后挫跌1.5%，表现相对逊色。投资者对弹劾总统罗塞夫(Dilma Rousseff)所带来的后果议论纷纷，市场交投震荡。今日收盘报3.8080/00，上日收报3.7577/89。
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南非股市：收盘下跌，英美资源集团 领跌，该矿业巨擘此前表明，在2016年底以前将暂停发放股利。指标Top-40指数 收低1.66%至44,151点，大盘综合指数 收低1.56%至49,083点。
南非汇市：兰特兑美元刷新纪录低点，因央行称第三季经常账赤字大幅扩大
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印度股市：连五日挫跌，盘中一度触及逾三个月来低位；在油价暴跌至七年低点后，印度石油天然气公司(ONGC) 等产油类股续跌。BSE指数 收低0.86%至25,310.33点，NSE指数 收低0.82%至7,701.70点。
印度汇市：卢比兑美元 跌至逾两年低点66.8350/66.8450，上日报66.7250/66.7350；因当地股市触及10周低点，引发外资流出的疑虑。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低2.04%至777.150点，MSCI明晟俄罗斯指数 收低1.96%至414.27点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.14%至69.4000，卢布兑欧元 贬值0.48%至75.730。(完)
(整理 龚芳; 审校 徐文焰)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。