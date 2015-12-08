《美国重要政经日程》--12月9日

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部公布一周全球稻米价格
1500 - 商务部公布10月趸售库存数据
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1700 - 农业部每月例行公布作物产量、全球农业供需预估
1800 - 财政部标售10年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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